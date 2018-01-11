"Дакар" превращается в мясорубку

Гонки на выживание? Даже круче…

Toyota на "Дакаре": мы приехали, чтобы победить

"Дакар" называют самой сложной гонкой в мире. Ралли-рейд нынешнего года подтверждает – это не пустые слова. Еще не пройдено половины дистанции, а число сошедших участников наталкивает на мысль об эпидемии!

Если 6 января в Лиме на старт вышло 103 автомобиля, то на финише пятого этапа отметился всего 51 экипаж. Кто-то из участников, возможно, еще вернется на дистанцию (с огромными штрафами, естественно), но количество сходов говорит само за себя. Половина экипажей уже вне гонки!

Причем "Дакар-2018" не щадит ни дебютантов, ни опытных участников, не делает различия между частниками или заводскими пилотами.

Если на старт в Лиме выехало 103 автомобиля, то к 6-му этапу допущено всего лишь 64. Самый высокий процент сохранившихся автомобилей - у Toyota. В строю 29 экипажей.

Главным событием пятого этапа стал сход Себастьяна Лоэба из команды Peugeot. После жесткого приземления штурман девятикратного чемпиона мира по ралли повредил ребра и в дальнейшем испытывал сильную боль каждый раз, когда машина разгонялась быстрее 30 км/ч. Себастьян добрался до финиша с почти трехчасовым опозданием и принял решение сойти с дистанции. Его штурману сейчас нужно в больничную палату, а не обратно на трассу.

Экипаж команды Себастьяна Лоэба и Даниэля Елена.

К сожалению, вчера закончился "Дакар" и для двух российских пилотов. Не справился с коварством перуанских дюн Иван Шихотаров из команды Konturterm Racing, а прошлогодний победитель в зачете квадроциклов Сергей Карякин на 44-м километре этапа упал со своей “Ямахи” и сломал руку.

На этом фоне стабильность пилотов Toyota продолжает удивлять и радовать. Все три заводских экипажа Toyota Gazoo Racing продолжают борьбу за самые высокие места. Причем на пятом этапе отличился голландец Бернард тен Бринке. Его Toyota Hilux Т1 показал второе лучшее время дня, третьим финишировал Жиниэль де Вильерс, а Нассер Аль-Аттия на этот раз довольствовался пятым временем. В общем зачете парни занимают 3-е, 4-е и 5-е места.

Экипаж команды Нассера Аль-Аттия и Мэттью Бомеля.

Перед шестым этапом (последним испытанием перед долгожданным днем отдыха), когда участники "Дакара-2018" пересекут границу Боливии, пилоты Toyota Gazoo Racing остаются единственными, кто в силах помешать Peugeot одержать очередную победу.

Дакар-2018. Этап 5. Сан Хуан де Маркона – Арекуипа

Зачет автомобилей

1. Стефан Петерансель/Жан-Поль Коттре (Франция) Peugeot 3008 DKR Т1 – 2:51.19

2. Бернард тен Бринке/Мишель Перен (Франция) Toyota Hilux T1 – отставание 4.52

3. Жиниэль де Вильерс/Дирк фон Зитцевитц (ЮАР/Германия) Toyota Hilux T1 – 12.47

4. Карлос Сайнс/Лукас Круз (Испания) Peugeot 3008 DKR T1 – 18.10

5. Нассер Аль-Аттия/Мэттью Бомель (Катар/Франция) Toyota Hilux T1 – 24.33

6. Орландо Терранова/Бернардо Грауе (Аргентина) Mini JCW Buggy T1 – 24.38

7. Шейх Халид Аль-Кассими/Ксавье Пансери (ОАЭ/Франция) Peugeot 3008 DKR T1 – 25.39

8. Патрик Сериоль/Франсуа-Ксавье Беген (Франци/Бельгия) LCR30 Buggy Т1 – 33.16

9. Сириль Депре/Давид Костера (Франция) Peugeot 3008 DKR T1 – 37.36

10. Якуб Прижигонски/Том Колсоул (Польша/Бельгия) Mini ALL4Racing T1 – 41.13

Положение после пяти этапов:

1. Стефан Петерансель/Жан-Поль Коттре (Франция) Peugeot 3008 DKR Т1 – 13:27.26

2. Карлос Сайнс/Лукас Круз (Испания) Peugeot 3008 DKR T1 – отставание 31.16

3. Бернард тен Бринке/Мишель Перен (Франция) Toyota Hilux T1 – 1:15.16

4. Нассер Аль-Аттия/Мэттью Бомель (Катар/Франция) Toyota Hilux T1 – 1:23.21

5. Жиниэль де Вильерс/Дирк фон Зитцевитц (ЮАР/Германия) Toyota Hilux T1 – 1:34.33

6. Шейх Халид Аль-Кассими/Ксавье Пансери (ОАЭ/Франция) Peugeot 3008 DKR T1 – 1:46.48

7. Юджинио Амос/Себастьян Делоно (Италия/Франция) Buggy SMG T1 – 2:01.57

8. Якуб Прижигонски/Том Колсоул (Польша/Бельгия) Mini ALL4Racing T1 – 2:16.43

9. Мартин Прокоп/Ян Томанек (Чехия) Ford F150 Evo T1– 2:17.27

10. Патрик Сериоль/Франсуа-Ксавье Беген (Франци/Бельгия) LCR30 Buggy Т1 – 2:58.22

...34. Акиро Миура/Лорен Лихтлойтер (Япония/Франция) Toyota Land Cruiser 200 T2 – 12:23.25

Мотоциклы

1. Хуан Барреда (Испания) Honda 03:19.42

2. Маттиас Валкнер (Австрия) KTM – отставание 10.26

3. Кевин Бенавидес (Аргентина) Honda – 12.20

4. Антуан Мео (Франция) KTM – 13.00

5. Адриан ван Беверен (Франция) Yamaha – 13.35

Положение после пяти этапов:

1. Адриан ван Беверен (Франция) Yamaha 14:37.40

2. Кевин Бенавидес (Аргентина) Honda – отставание 01.00

3. Маттиас Валкнер (Австрия) KTM – 01.23

4. Хуан Барреда (Испания) Honda – 07.33

5. Ксавье де Сольтре (Франция) Yamaha – 07.42

Квадроциклы

1. Николас Кавиглиассо (Аргентина) Yamaha 04:12.47

2. Игнасио Казале (Чили) Yamaha – отставание 01.23

3. Алексис Эрнандес (Перу) Yamaha – 06.35

4. Джованни Эрико (Чили) Yamaha – 14.55

5. Марсело Медейрош (Бразилия) Yamaha – 14.08

Положение после пяти этапов:

1. Игнасио Казале (Чили) Yamaha 17:14.52

2. Алексис Эрнандес (Перу) Yamaha – отставание 40.13

3. Пабло Копетти (Аргентина) Yamaha – 58.37

4. Николас Кавиглиассо (Аргентина) Yamaha – 01:09.26

5. Густаво Галлего (Аргентина) Yamaha – 01.13.31

Грузовики

1. Эдуард Николаев (Россия), KAMAZ 03:37.12

2. Сергей Вязович (Белоруссия), MAZ – отставание 06:23

3. Тон ван Генугтен (Голландия), IVECO – 12.57

4. Дмитрий Сотников (Россия), KAMAZ – 13:23

5. Федерико Вильягра (Аргентина), IVECO – 21.10

…8. Айрат Мардеев (Россия), KAMAZ – 23.27

…13. Антон Шибалов (Россия), KAMAZ – 1:03.18

Положение после пяти этапов:

1. Эдуард Николаев (Россия), KAMAZ – 15:59.39

2. Федерико Вильягра (Аргентина), IVECO – отставание 58.05

3. Сергей Вязович (Белоруссия), MAZ – 2:28.46

4. Мартин Мачик (Чехия), Tatra – 3:15.40

5. Терухито Сугавара (Япония), HINO – 3:49.08

6. Дмитрий Сотников (Россия), KAMAZ – 4:01.00

7. Айрат Мардеев (Россия), KAMAZ – 4:11.15

...13. Антон Шибалов (Россия), KAMAZ – 6:57.50