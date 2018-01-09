Аль-Аттия наносит ответный удар

На третьем этапе "Дакара-2018" лидер Toyota Gazoo Racing показал, что не зря его считали одним из главных фаворитов гонки.

Когда разукрашенный песчаными узорами Toyota Hilux под номером 301 завершил третий этап в перуанском Сан-Хуан де Маркона, хотелось стоя аплодировать мастерству и хладнокровию гонщиков. Нассер Аль-Аттия и Мэттью Бомель выдали выступление, достойное легенд "Дакара"!

Аль-Аттия начинает и выигрывает

Ни разу на протяжении более чем 500-километрового этапа (из них почти 300 – спецучастки) экипаж Toyota Gazoo Racing не позволил усомниться в своем превосходстве над соперниками. Аль-Аттия и Бомель уверенно и наращивали преимущество четырьмя заводскими Peugeot. Гонщиков не могло остановить ничто: ни песчаные ловушки на трассе, ни вчерашнее недомогание штурмана, ни даже пара проколов, случившихся по ходу дистанции. Toyota Hilux T1 летела как ветер, привезя на финише ближайшему из соперников больше четырех минут!

Нассер Аль-Аттия.

"Да, мы дважды прокалывали покрышки сегодня и потеряли около трех минут, но ничего страшного, – как обычно обаятельно улыбался на финише Аль-Аттия. – Мы выиграли этап, и это главное. Нам необходимо было взвинтить темп и у нас получилось. Конечно, впереди еще большая часть дистанции, но наш Toyota Hilux отлично подготовлен. Будем стараться продолжать в том же духе!"

Toyota Hilux образца 2018 года получил ряд важных обновлений. Так, сложно недооценить снижение снаряженной массы на 80 кг и увеличение на 3 см хода подвески. Быстрее, легче, проходимее. Во многом благодаря этому экипаж Аль-Аттия/Бомель выиграл этап и поднялся на третью ступеньку в общем зачете. До лидера рукой подать – меньше восьми минут!

В свою очередь, Кристиан Лавиэль не оставляет никому шансов в классе серийных автомобилей -– на финише третьего этапа Toyota Land Cruiser 200 французского экипажа вновь был лучшим.

Виллаш-Боаш не растерялся в песках

Продолжает борьбу и главный футбольный специалист среди участников "Дакара-2018" Андре Виллаш-Боаш, поднявшийся на 41-ю строчку в абсолютном зачете.

Конечно, на победу португалец не претендует, но для дебютанта идет вполне прилично. Особенно учитывая, что "Дакар-2018" безжалостен к участникам. Только на третьем этапе ралли-рейд не досчитался 11 автомобилей! Перевернул свой Mini опытный Нани Рома, а машина Алисии Рейны – одной из 11 женщин, стартовавших на "Дакаре-2018", сгорел прямо посреди трассы.

В свою очередь, Кристиан Лавиэль не оставляет никому шансов в классе серийных автомобилей - на финише третьего этапа Toyota Land Cruiser 200 французского экипажа вновь был лучшим.

Как прийти в форму после утомительного 500-километрового этапа? Пилот Toyota Жиниэль де Вильерс знает секрет - сеанс у симпатичного физиотерапевта решает… Physio time! Публикация от Giniel de Villiers (@therealginiel) Янв 6, 2018 at 1:37 PST

Дакар-2018. 3-й этап Писко – Сан Хуан де Маркона. 504 км (из них спецучастки 296 км)

1. Нассер Аль-Аттия/Мэттью Бомель (Катар/Франция) Toyota Hilux T1 – 3:09.08

2. Стефан Петерансель/Жан-Поль Коттре (Франция) Peugeot 3008 DKR Т1 – отставание 4.05

3. Карлос Сайнс/Лукас Круз (Испания) Peugeot 3008 DKR T1 – 6.07

4. Сириль Депре/Давид Костера (Франция) Peugeot 3008 DKR T1 – 7.43

5. Себастьян Лоэб/Давид Елена (Франция) Peugeot 3008 DKR T1 – 8.34

6. Жиниэль де Вильерс/Дирк фон Зитцевитц (ЮАР/Германия) Toyota Hilux T1– 10.11

7. Бернард тен Бринке/Мишель Перен (Франция) Toyota Hilux T1 – 18.07

8. Мартин Прокоп/Ян Томанек (Чехия) Ford F150 Evo T1– 18.36

9. Якуб Прижигонски/Том Колсоул (Польша/Бельгия) Mini ALL4Racing T1 - 22.42

10. Лусио Альварес/Роберт Хауи (Аргентина/ЮАР) Toyota Hilux T1 - 23.01

Общий зачет

1. Стефан Петерансель/Жан-Поль Коттре (Франция) Peugeot 3008 DKR Т1 – 6:34.58

2. Сириль Депре/Давид Костера (Франция) Peugeot 3008 DKR T1 – отставание 3.11

3.Нассер Аль-Аттия/Мэттью Бомель (Катар/Франция) Toyota Hilux T1 – 7.43

4. Себастьян Лоэб/Давид Елена (Франция) Peugeot 3008 DKR T1 – 10.11

5. Жиниэль де Вильерс/Дирк фон Зитцевитц (ЮАР/Германия) Toyota Hilux T1– 11.23

6. Карлос Сайнс/Лукас Круз (Испания) Peugeot 3008 DKR T1 – 14.47

7. Бернард тен Бринке/Мишель Перен (Франция) Toyota Hilux T1 – 31.18

8. Орландо Терранова/Бернардо Грауе (Аргентина) Mini JCW Buggy T1– 35.19

9. Мартин Прокоп/Ян Томанек (Чехия) Ford F150 Evo T1– 38.56

10. Шейх Халид Аль-Кассими/Ксавье Пансери (ОАЭ/Франция) Peugeot 3008 DKR T1 – 43.56…

28. Кристиан Лавиэль/Жан-Пьер Гарсен (Франция) F Toyota Land Cruiser 200 T2 – 3:18.36…

41. Андре Виллаш-Боаш/Рубен Фария (Португалия) Toyota Hilux T1 – 6:10.52

Грузовики

Общий зачет

1. Эдуард Николаев (Россия), KAMAZ - 7:47.19

2. Федерико Вильягра (Аргентина), IVECO - отставание +8.58

3. Алексей Вишневский (Белоруссия), MAZ-sport +52.34

4. Сергей Вязович (Белоруссия), MAZ +53.32

5.Мартин Мачик (Чехия), Tatra +1:01.24

...10. Дмитрий Сотников (Россия), KAMAZ +1:46.44

...16. Айрат Мардеев (Россия), KAMAZ +2:44.17

...17. Антон Шибалов (Россия), KAMAZ +3:49.08

Мотоциклы

Общий зачет

1. Cэм Сандерленд (Великобритания), КТМ - 6:44.23

2. Кевин Бенавидес (Аргентина), Honda - отставание +4.38

3. Пабло Кинтанилья (Чили), Нusqvarna +5.00