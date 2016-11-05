Якушевский стал вторым в спринте на этапе Кубка мира в Глазго

Российский велогонщик Павел Якушевский занял второе место в спринте на первом этапе Кубка мира по велотреку. В финале он уступил Камилу Кучиньскому из Польши. Третьим стал украинец Андрей Винокуров. Соревнование проходит в Глазго (Шотландия).

В мужской командной гонке преследования россияне Евгений Ковалев, Владислав Куликов, Андрей Простокшин и Сергей Ростовцев не смогли пробиться в финал, уступив в первом раунде бельгийцам. Первое место в итоге заняла команда Великобритании, второе – Франция, замкнул тройку коллектив из Канады.

В женской командной гонке преследования победу также одержала Великобритания. Россиянки Мария Аверина, Дарья Егорова, Диана Климова и Наталья Студеникина не смогли пробиться в финал, заняв предпоследнее место в квалификации.

В кейрине лучшей стала представительница Литвы Симона Крупецкайте. Россиянка Татьяна Киселева заняла пятое место.