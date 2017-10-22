Вячеслав Екимов: "Серебро Перкинса доказало справедливость надежд на медали Олимпиады"

Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов выразил уверенность, что серебро Шейна Перкинса в кейрине на чемпионате Европы придаст ему мотивации для дальнейших выступлений за сборную России. Двукратный чемпион мира в составе сборной Австралии получил российское гражданство в августе этого года, а сегодня стал вторым в кейрине вслед за Максимилианом Леви.

- Перкинс сегодня доказал справедливость наших медальных олимпийских надежд в этой дисциплине, - цитирует ТАСС Екимова. - В российском велоспорте он гонщик номер один в этом виде программы. И в командном спринте Перкинс у нас находится на втором месте. Его первая в жизни награда, завоеванная в форме сборной России, станет толчком для дальнейшего прогресса и придаст мотивации, чтобы стать чемпионом мира или победителем Олимпийских игр.