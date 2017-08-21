Шейн Перкинс: "Я - русский"

В Твиттере Федерации велоспорта России появилась видеозапись, где двукратный чемпион мира по велоспорту на треке Шейн Перкинс получает российский паспорт. Спортсмен ставил в документе свою подпись и говорит на камеру: "Я - русский".
Напомним, президент России Владимир Путин предоставил гражданство австралийскому спортсмену 17 августа. Спустя 2 дня 30-летний велогонщик одержал победу в кейрине на чемпионате России в Санкт-Петербурге и отобрался для выступления на чемпионате Европы, который пройдет в Берлине в октябре.
⚡️📌Смотрите уникальное видео 📺 с церемонии вручения Шейну Перкинсу российского паспорта 🇷🇺🚴👑. @PerkoPerkins: "Я Русский"! 😃 pic.twitter.com/lLLqwujohw– #FVSR 🚴🏻 (@fvsr_ru) 21 августа 2017 г.