Двукратный чемпион мира в велоспорте на треке Шейн Перкинс в интервью "Р-Спорту" подчеркнул, уже начал осваивать русский язык. 30-летний австралиец заявил о желании сменить спортивное гражданство на российское.

– Уже осваиваете русский язык?

– Потихоньку работаю над этим. Правда, признаюсь, еще долго ждать того момента, когда я смогу свободно говорить по-русски. Но у меня отличная команда, и они каждый день учат меня чему-то новому. У России невероятно богатая история, и ее я тоже изучаю.

– Вы уже запросили у UCI российскую лицензию?

– На данный момент у меня уже есть российская международная лицензия. Сейчас мы находимся в процессе оформления документов для получения российского гражданства. Я с нетерпением жду момента, когда получу российский паспорт. Надеюсь, что смогу сделать так, чтобы российский народ гордился мной в будущем.