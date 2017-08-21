Двукратный чемпион мира по велоспорту на треке Шейн Перкинс получил российский паспорт в Москве, сообщает "Р-Спорт". Президент России Владимир Путин предоставил гражданство австралийскому спортсмену 17 авугста.

Спустя 2 дня 30-летний велогонщик одержал победу в кейрине на чемпионате России в Санкт-Петербурге и отобрался для выступления на чемпионате Европы, который пройдет в Берлине в октябре.

Отметим, что для участия в европейском первенстве Перкинс должен получить специальное разрешение от ICU (Международного союза велосипедистов).

Австралиец получил российское гражданство во время заезда