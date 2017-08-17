Шейн Перкинс: "Невероятно рад получению российского гражданства"

Двукратный чемпион мира по велоспорту на треке Шейн Перкинс сказал, что невероятно рад получению российского гражданства. Указ о предоставлении австралийскому спортсмену гражданства РФ был подписан Президентом РФ Владимиром Путиным в четверг.

- Невероятный день: такая хорошая новость, - цитирует "Р-Спорт" Перкинса. - Честно сказать, я ждал совсем недолго и практически ничего для этого не сделал. Все сделала Федерация велосипедного спорта России. Вячеслав Екимов, Игорь Макаров помогли мне в этом, и я им очень благодарен. Я рад невероятно, надеюсь выступить на чемпионате Европы в Берлине. Я полон амбиций, хотя до сих пор сложно даже осознать, что случилось. Сейчас вернусь в лигу кейрина в Японию, как и говорил. Буду готовиться к чемпионату Европы.

Поменять имя на русский вариант? Я, честно сказать, даже не думал об этом. Это имя, которое мне дали родители, я Шейн Перкинс, им и буду.