Сергей Ковпанец: "Уверен, что Перкинсу разрешат выступить за Россию на чемпионате Европы"

Главный тренер сборной России по велоспорту на треке Сергей Ковпанец выразил уверенность в том, что Международный союз велосипедистов разрешит Шейну Перкинсу выступить на чемпионате Европы в Берлине. Сегодня президент России Владимир Путин предоставил спортсмену, который родился в Австралии, российское гражданство.

- Очень рады этому решению, - цитирует "Р-Спорт" Ковпанец. - Рады тому, что мечта Шейна сбывается. Сейчас мы подадим документы в UCI, чтобы он мог выступить на чемпионате Европы. Думаю, что все с этим будет хорошо. В любом случае, у нас впереди три года, теперь у Шейна есть шанс выступить за Россию на Олимпиаде.