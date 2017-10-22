Сборная России с 10-ю медалями заняла 7-е место в общем зачете чемпионата Европы

Сборная России на чемпионате Европы по велотреку, который сегодня завершился в Берлине, завоевала 10 медалей. Команда заняла 7-е место в общем зачете. Первой стала сборная Германии (5 золота, 4 серебра и 3 бронзы), второй - Франции (5+1+2), третьей - Англии (3+2+0).

На счету россиян 1 золотая медаль, 4 серебряные и 5 бронзовых. Золото завоевали Анастасия Войнова и Дарья Шмелева в командном спринте. Серебро на счету Евгении Аугустинас (гонка на выбывание), Гульназ Бадыковой (гонка по очкам), Шейна Перкинса (кейрин) и Максима Пискунова (гонка на выбывание). Бронзу взяли Дарья Шмелева (гит и индивидуальный спринт), Евгения Аугустинас (скрэтч), Денис Дмитриев (индивидуальный спринт), мужская сборная (командная гонка).