Сборная России - четвертая в медальном зачете на ЧЕ по велотреку

Сборная России заняла четвертое место в медальном зачете на чемпионате Европы по велотреку, который состоялся в Глазго. Россияне завоевали 3 золота, 2 серебра и 3 бронзы.

Две золотые награды на счету Дарьи Шмелевой (в спринте и гите), еще одна - дуэта Дарьи Шмелевой и Анастасии Войновой в командном спринте.

Серебро выиграла Войнова в спринте, а также Гульназ Бадыкова и Диана Климова в мэдисоне. Бронзовые награды у Шмелеовй (кейрин), Бадыковой (гонка по очкам) и Евгении Аугустинас (гонка на выбывание).

Всего на турнире было разыграно 22 комплекта наград. Первое место заняла команда Голландии (5-0-3), второе - Великобритания (4-3-3), третье - Германия (3-4-4).