Россияне вышли в финал гонки преследования на чемпионате Европы

Мужская сборная России прошла квалификацию в гонке преследования на чемпионате Европы по велотреку, который проходит в Берлине. Александр Евтушенко, Сергей Шилов, Дмитрий Соколов и Мамыр Сташ показали третий результат в отборе. В финале выступят четыре команды. Россияне за награды поведут борьбу с французами, итальянцами и немцами.

Женская сборная России в составе Гульназ Бадыковой, Александры Чекиной, Анастасии Яковенко и Александры Гончаровой не смогла выйти в финал. Команда в квалификации показала шестой результат.