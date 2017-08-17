Путин предоставил гражданство двухкратному чемпиону мира Перкинсу

Президент России Владимир Путин предоставил гражданство РФ двухкратному чемпиону мира по велоспорту на треке Шейну Перкинсу, сообщается на интернет-портале правовой информации. Ранее австралийский спортсмен в составе сборной Москвы победил в командном спринте на чемпионате России.

- Постановляю принять в гражданство Российской Федерации Перкинса Шейна Алана, родившегося 30 декабря 1986 года в Австралии, - говорится в документе.

Напомним, зимой этого года Перкинс сообщил о желании выступить на Олимпиаде 2020 года в составе сборной России. В 2012 году гонщик, выступавший под флагом Австралии, завоевал бронзу Игр в Лондоне.