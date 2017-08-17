15:42 | ВЕЛОСПОРТ — Велотрек

Путин предоставил гражданство двухкратному чемпиону мира Перкинсу

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Президент России Владимир Путин предоставил гражданство РФ двухкратному чемпиону мира по велоспорту на треке Шейну Перкинсу, сообщается на интернет-портале правовой информации. Ранее австралийский спортсмен в составе сборной Москвы победил в командном спринте на чемпионате России.

- Постановляю принять в гражданство Российской Федерации Перкинса Шейна Алана, родившегося 30 декабря 1986 года в Австралии, - говорится в документе.

Напомним, зимой этого года Перкинс сообщил о желании выступить на Олимпиаде 2020 года в составе сборной России. В 2012 году гонщик, выступавший под флагом Австралии, завоевал бронзу Игр в Лондоне.

Дополнительная информация

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201708170025

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КОММЕНТАРИИ (7)
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hyperion

"Конечно, готового чужого спортсмена выгодней купить, чем своего вырастить" - Если ты не в курсе, то в спринте действующий чемпион мира 2017 - россиянин Денис Дмитриев (который с 2013 года ни разу не опускался ниже третьего места на пяти чемпионатах мира подряд и Олимпийских играх в Рио). А вот в командном спринте сильные партнёры бы ему не помешали.

16:42

Производственник

чем давать гражданство разным прохвоста.лучше приглашать специалистов в технологиях и изобретениях

16:36

Berkut-7

Вот и все развитие спорта.

16:33

Andrewxyz

Кто бы Вове предоставил.

16:26

Thomas_Boy_

Опять утер нос госдепу и либерастам.

16:19

30 лет за ЦСКА!

Да ладно, главное, чтоб "левым" не оказался.

16:07

ALEX Spartacus

Конечно, готового чужого спортсмена выгодней купить, чем своего вырастить.

15:57