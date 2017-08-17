Путин предоставил гражданство двухкратному чемпиону мира Перкинсу

Президент России Владимир Путин предоставил гражданство РФ двухкратному чемпиону мира по велоспорту на треке Шейну Перкинсу, сообщается на интернет-портале правовой информации. Ранее австралийский спортсмен в составе сборной Москвы победил в командном спринте на чемпионате России.
- Постановляю принять в гражданство Российской Федерации Перкинса Шейна Алана, родившегося 30 декабря 1986 года в Австралии, - говорится в документе.
Напомним, зимой этого года Перкинс сообщил о желании выступить на Олимпиаде 2020 года в составе сборной России. В 2012 году гонщик, выступавший под флагом Австралии, завоевал бронзу Игр в Лондоне.
Дополнительная информация
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201708170025
hyperion
"Конечно, готового чужого спортсмена выгодней купить, чем своего вырастить" - Если ты не в курсе, то в спринте действующий чемпион мира 2017 - россиянин Денис Дмитриев (который с 2013 года ни разу не опускался ниже третьего места на пяти чемпионатах мира подряд и Олимпийских играх в Рио). А вот в командном спринте сильные партнёры бы ему не помешали.
16:42
Производственник
чем давать гражданство разным прохвоста.лучше приглашать специалистов в технологиях и изобретениях
16:36
Berkut-7
Вот и все развитие спорта.
16:33
Andrewxyz
Кто бы Вове предоставил.
16:26
Thomas_Boy_
Опять утер нос госдепу и либерастам.
16:19
30 лет за ЦСКА!
Да ладно, главное, чтоб "левым" не оказался.
16:07
ALEX Spartacus
Конечно, готового чужого спортсмена выгодней купить, чем своего вырастить.
15:57