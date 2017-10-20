Пискунов завоевал серебряную медаль в гонке с выбыванием на чемпионате Европы

Россиянин Максим Пискунов занял второе место в гонке с выбыванием на чемпионате Европы, который проходит в Берлине. Он уступил только представителю Бельгии Гербену Тийссену. Замкнул тройку португалец Руй Оливейра.

Ранее на чемпионате Европы Анастасия Войнова и Дарья Шмелева выиграли командный спринт, а мужская сборная завоевала бронзу в командной гонке преследования. Кроме того, серебряная медаль в активе Евгении Аугустинас в групповой гонке на вылет, а Гульназ Бадыкова стала второй в гонке по очкам.