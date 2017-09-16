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11:46 | ВЕЛОСПОРТ — Велотрек

Перкинс вошел в список кандидатов в сборную России


Двукратный чемпион мира по велоспорту на треке Шейн Перкинс вошел в список кандидатов в сборную России на 2017 год, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на министерство спорта РФ. Напомним, 30-летний австралиец получил паспорт гражданина РФ в августе.

Ранее главный тренер национальной команды Сергей Ковпанец сообщал, что Перкинса заявят на кейрин и командный спринт на чемпионат Европы, если UCI одобрит получение велогонщиком  российского спортивного гражданства. Документы на получение им гражданства были переданы в международную организацию в конце августа.

Напомним, чемпионат Европы пройдет в Берлине с 18 по 22 октября.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/cycling/20170916/1125807653.html

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