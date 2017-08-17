Перкинс намерен выучить русский язык после получения гражданства России

Велогонщик Шейн Перкинс уже начал изучать русский язык и в ближайшее время намерен начать на нем разговаривать.

Сегодня стало известно, что Президент России Владимир Путин предоставил 30-летнему австралийцу гражданство РФ. Перкинс, который является двукратным чемпионом мира и бронзовым призером Олимпиады, дебютирует за национальную команду на чемпионате Европы, который пройдет с 19 по 22 октября в Берлине.

- Мой тренер и мои партнеры по команде уже обучают меня русскому языку, - цитирует ТАСС Перкинса. - Да, это займет время, но я планирую говорить по-русски в ближайшем будущем.

Сейчас я представляю столичное Училище олимпийского резерва №2 и собираюсь там оставаться, поскольку они помогали мне на протяжении всего пути, да и сам тренировочный процесс проходит великолепно. Так что жить я планирую в Москве.