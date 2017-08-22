Перкинс может выступить за сборную России на ЧЕ в кейрине и командном спринте

Главный тренер сборной России Сергей Ковпанец сообщил, что двукратный чемпион мира по велоспорту на треке Шейн Перкинс в случае согласования российского спортивного гражданства со стороны Международного союза велосипедистов (UCI) выступит на чемпионате Европы в кейрине и командном спринте. Ранее стало известно, что Федерация велосипедного спорта России направила необходимый пакет документов в международную организацию.

На прошлой неделе 30-летний австралиец, завоевавший бронзу Олимпиады-2012, стал гражданином России, а в понедельник, 21 августа, получил паспорт.

- Ждем решения от UCI, - цитирует "Р-Спорт" Ковпанца. - Пока планируем в случае положительного решения заявить Шейна на чемпионат Европы в командном спринте и кейрине.

Напомним, чемпионат Европы по велоспорту на треке пройдет 18-22 октября в Берлине.