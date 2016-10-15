18:10 | ВЕЛОСПОРТ — Велотрек

Ольга Забелинская: "После сезона займусь здоровьем, а потом буду думать о треке"

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Трехкратный олимпийский призер Ольга Забелинская подчеркнула, что по окончании сезона планирует заняться здоровьем. На чемпионате мира в Катаре россиянка стала четвертой в гонке с раздельным стартом и была дисквалифицирована за замену велосипеда в групповой гонке.

– Кое-какие бытовые проблемы накопились, ими займусь, проблемами со здоровьем – не было времени сделать кое-какие операции, – приводит "Р-Спорт" слова Забелинской. – Посмотрим, там, может быть, уже и трек будет в планах: знаю, что мэдисон официально вошел в программу чемпионатов мира.

По поводу сегодняшней дисквалификации – мне просто было сказано, что я снята с гонки за замену велосипеда. На жару не жалуюсь, что тут жаловаться на погоду? Да, жарко, но ничего такого чересчур лично для меня в этом не было.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/cycling/20161015/1110807811.html

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