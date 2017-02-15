Ковпанец: "Перкинс уже провел сбор с российской командой"

Главный тренер сборной России по треку Сергей Ковпанец заявил, что в случае успешного получения гражданства Шейн Перкинс реально усилит нашу команду.

– Как вообще появилась идея натурализовать Перкинса?

– Перкинс общается с нашим гонщиком Денисом Дмитриевым. В прошлом году австралиец приехал выступать на Мемориал Лесникова вместе с семьей, и Москва его просто поразила. Он потом говорил, что даже представить себе не мог такой красоты. К тому же, он тогда победил. Но отправной точкой для перехода, я думаю, стал тот факт, что австралийцы не поставили его на Олимпийские игры в Рио. При том, что мужчины-спринтеры у Австралии там выступили очень слабо.

– Перкинс станет заметным усилением для трековой сборной России? В каких дисциплинах вы планируете его использовать?

– Я надеюсь, он станет маяком для наших спортсменов – то есть человеком, на которого надо ориентироваться. Шейн имеет за плечами серьезную австралийскую школу подготовки. Круг претендентов на места в сборной у нас довольно ограничен. И теперь у ребят должен появиться дополнительный стимул. Если все сложится с гражданством, в первую очередь, я буду рассчитывать на Перкинса в командном спринте и в кейрине.

– Вас не смущает, что австралиец в последние пару лет не показывал особенно выдающихся результатов?

– Это больше вопрос к тренеру, который ставил своих воспитанников, а не Перкинса. Я смотрел его недавние заезды в Японии, там все нормально. Через два дня Шейн стартует на Кубке мира в Кали, и там все станет ясно. Даже интересно, что он покажет – ведь к соревнованиям он готовился уже вместе со сборной России. Что он подтвердит свой класс и будет на уровне наших ведущих спринтеров, я почти не сомневаюсь.

– То есть Перкинс уже приступил к тренировкам в составе российской сборной?

– Шейн приехал сюда и тренировался с нами за свои средства. Пока выступать он будет за австралийцев, но уже пытается вжиться в нашу систему. Во время этого совместного сбора мы провели несколько контрольных тренировок, и судя по ним, готов он хорошо. В общении проблем вообще никаких нет, тем более, у нас уже есть опыт сотрудничества с иностранными тренерами. У ребят-спринтеров довольно широкий круг общения, языковых и прочих границ для них не существует.

– Я правильно понимаю, что Перкинс собирается не только выступать за Россию, но и переехать в нашу страну?

– У нас несколько смещен календарь, и Кубки мира проводятся в Южной Америке, Новой Зеландии, Австралии, чемпионат мира будет в Гонконге. Так что большинство соревнований будут в той части земного шара, где живет Перкинс. В том, что мы найдем понимание в плане тренировок, я не сомневаюсь. (Наталья МАРЬЯНЧИК)