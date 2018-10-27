Гончарова победила в скрэтче на этапе Кубка мира по велотреку

Россиянка Александра Гончарова одержала победу в дисциплине "скрэтч" на втором в сезоне этапе Кубка мира по велоспорту на треке в канадском Милтоне. Ее результат 12 минут 57 секунд.

Второе место заняла литовка Оливия Байлесите. Американка Дженнифер Валент заняла третье место.

В командном спринте третье место заняли россиянки Дарья Шмелева и Анастасия Войнова, выступающие за команду "Гаспорм-Русвело".

Победу в командном спринте одержали австралийки Каарле Маккалох и Стефани Мортон, вторыми стали немки Мириам Вельте и Эмма Хинце.