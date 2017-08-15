Двукратный чемпион мира Шейн Перкинс дебютировал на чемпионате России

Двукратный чемпион мира по велоспорту на треке Шейн Перкинс дебютировал в составе сборной Москвы на чемпионате России, информирует "Р-Спорт". Ранее Перкинс объявил о намерении сменить спортивное гражданство с австралийского на российское.

Перкинс, Никита Шуршин, Александр Шарапов проехали командный спринт в первом раунде турнира в Санкт-Петербурге за 44,252 секунды и вышли в заезд за первое место. Перкинс показал лучшее время второго круга (13,00) из всех выступивших команд.

Чемпионат России в Санкт-Петербурге является квалификационным для участия в чемпионате Европы по велоспорту на треке, который пройдет в Берлине с 18 по 22 октября.