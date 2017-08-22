Документы на выступление Перкинса за сборную России направлены в UCI

Генеральный директор Федерации велосипедного спорта России Юрий Кучерявый сообщил, что организация направила в Международный союз велосипедистов (UCI) пакет документов, необходимый для выдачи двукратному чемпиону мира по велоспорту на треке Шейну Перкинсу разрешения на выступление за сборную России. На прошлой неделе 30-летний австралиец, завоевавший бронзу Олимпиады-2012, стал гражданином России, а в понедельник, 21 августа, получил паспорт.

– Мы собрали все необходимые документы, перевели их и отправили сегодня утром, – цитирует ТАСС Кучерявого.

Если UCI одобрит запрос российской организации, Перкинс сможет дебютировать за сборную России на чемпионате Европы, который пройдет в Берлине с 19 по 22 октября.