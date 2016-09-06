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Дмитриев пропустит чемпионат России, но намерен выступить на чемпионате Европы

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Бронзовый призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в спринте Денис Дмитриев заявил, что пропустит чемпионат России в Санкт-Петербурге, но намерен выступить на чемпионате Европы во Франции.

Чемпионат России пройдет 1-5 октября и будет являться квалификационным для участия в чемпионате Европы, который пройдет 19-23 октября в Париже, и первых этапах Кубка мира.

- На чемпионат России я не поеду, но на чемпионате Европы намерен выступить в индивидуальном спринте и в кейрине, - приводит "Р-Спорт" слова Дмитриева. - В командном спринте вряд ли получится, потому что там все решаться будет на чемпионате страны в Санкт-Петербурге, который я пропускаю.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/cycling/20160906/1066348105.html

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