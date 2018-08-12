Дарья Шмелева: "Отношения с Войновой? Если хотим что-то выяснить – выходим на трек"

Трехкратная чемпионка Европы 2018 года Дарья Шмелева в интервью Team Russia рассказала о золотых медалях, сложностях подготовки и отношениях с соперницами.

– На чемпионате Европы в Глазго вы выиграли четыре медали: три золота – в личном и командном спринте, а также в гите на 500 м, а также бронзу в кейрине. Какая из наград стала для вас наиболее неожиданной?

– Изначально я ехала с мыслями, прежде всего, о командном спринте. Это должна была быть наша с Настей (Анастасией Войновой – Прим. "СЭ") пятая золотая медаль. Поэтому я думала: тут мы обязаны выиграть, а потом – посмотрим. На 500 м я однажды уже была чемпионкой Европы. Хотела, по крайней мере, показать свое лучшее время. В итоге, результат получился не самым быстрым, но неплохим, и его хватило для победы.

– В индивидуальном спринте вы победили впервые.

– Да, со спринтом мы вообще на "вы". Я до сих пор не могу понять, как мне удалось там выиграть. Бронза в кейрине – тоже из разряда приятных сюрпризов. Это крайне непредсказуемая дисциплина, где шансы на победу имеет любая из пятерки. У меня в кейрине не так много опыта, потому что раньше меня просто на него не ставили. Сейчас я это место заработала, и с ходу получилось взять медаль.

– В финале индивидуального спринта вы ехали как раз против Анастасии Войновой, с которой вместе выступаете в командном. Сложно бороться за золото с партнершей по команде?

– Конечно, это сложно для нас обеих. Настя очень сильна и как спортсменка, и как личность. Она прекрасно знает все мои сильные и слабые стороны, как и я – ее. Это получается скорее борьба нервов, где все решают тысячные секунды. Совсем недавно мы точно так же встречались с ней в финале чемпионата России, но тогда я проиграла. Мы еще посмеялись, что в Глазго получилось дежа-вю.

– Столь острое соперничество как-то влияет на ваши личные отношения?

– Абсолютно нет. Мы обе достаточно взрослые, чтобы отделять спорт от личной жизни. Если мы хотим друг с другом что-то выяснить, выходим на полотно трека и разбираемся там. А после финиша общаемся, как обычно.