Закарин - второй на 15-м этапе "Вуэльты" и 3-й в общем зачете

Россиянин Ильнур Закарин, представляющий "Катюшу", занял второе место на 15-м этапе "Вуэльты". Победу одержал Мигель Анхель Лопес из "Астаны". В общем зачете лидирует британец Крис Фрум (Team Sky), второе место занимает Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), а Закарин поднялся на третью строчку.

"Вуэльта Испания"

15-й этап

Алькала ла Реал – Сьерра Невада, 159,4 км

1. Лопес (Колумбия, Astana Pro Team) – 3:34.51

2. ЗАКАРИН (Россия, "Катюша") – отставание 0.36

3. Келдерман (Голландия, Team Sunweb) – 0.45

Общий зачет после 15 этапов. 1. Фрум (Великобритания, Team Sky) – 62:06.25. 2. Нибали (Италия, Bahraim-Merida) – 01.01. 3. ЗАКАРИН – 02.08