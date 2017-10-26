Закарин в 2018 году намерен выступить на "Тур де Франс"

Гонщик команды "Катюша-Альпецин" Ильнур Закарин подтвердил, что собирается принять участие в "Тур де Франс" в следующем году. Ранее россиянин отмечал, что маршрут многодневки, который будет содержать несколько серьезных восхождений, будет очень тяжелым.

- Я планирую участвовать в "Тур де Франс" в следующем году, - цитирует ТАСС Закарина.

Напомним, россиянин участвовал в "Тур де Франс" один раз - в 2016 году он стал 25-м в общем зачете. В прошлом сезоне он выступил на "Джиро д'Италия", став 5-м, и "Вуэльте" (3-е место, первый подиум в карьере на престижных гонках).