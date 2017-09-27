Закарин перенес операцию по удалению из плеча титановой пластины

Российский велогонщик "Катюши-Альпецин" Ильнур Закарин в своем Фейсбуке рассказал об извлечении из плеча титановой пластины, которая была поставлена ему после травмы на "Джиро Д`Италия" в 2016 году. Спортсмен выступал с ней около полутора лет.

- Побывал в Мюнхене пару дней назад, но на Октоберфест попасть не удалось. Зато распрощался с титановой пластиной, которая стояла в плече почти полтора года, и не жалею - в конце концов стал на 60 граммов легче", - написал.

Напомним, в этом сезоне 28-летний россиянин занял третье место в общем зачете "Вуэльты".