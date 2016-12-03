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Закарин не думает о компенсации за пропуск Олимпиады-2016 в Рио

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Российский велогонщик Ильнур Закарин заявил, что не рассматривает возможность получить компенсацию за пропуск Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро. 

 
27 июля. Москва. Кремль. Проводы олимпийцев на Игры в Рио. Слева направо: батутист Дмитрий УШАКОВ и легкоатлеты Елена ИСИНБАЕВА и Сергей ШУБЕНКОВ. По данным ТАСС, Исинбаева и Шубенков могут рассчитывать на "чемпионскую" компенсацию в 4 миллиона рублей за пропуск Олимпиады.За что платить жертвам допинг-скандалов?

– Естественно, это был психологически большой удар для меня – пропустить Олимпиаду, я нелегко с этим справился, – цитирует "Р-Спорт" Закарина. – Там было все неоднозначно уже после допуска, прилететь к гонке я мог бы только к утру, уже к старту, я бы не смог стартовать через два часа после перелета. Но о компенсации за пропуск Игр не думал, это уже осталось позади.

Закарин, как и целый ряд российских спортсменов, после доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена был отстранен от участия в Играх из-за допинг-случая в своем прошлом. Позднее он был восстановлен в правах и мог выступить в Рио, но уже не успел бы прилететь на групповую гонку, которая открывала программу соревнований в велоспорте на шоссе на Олимпиаде.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/cycling/20161203/1113167199.html

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