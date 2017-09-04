Закарин, Чернецкий, Сиваков вошли в состав сборной России на ЧМ по велоспорту на шоссе

Определен расширенный состав мужской сборной России на чемпионат мира по велоспорту на шоссе, который пройдет в норвежском Бергене. Турнир состоится 17-24 сентября.

– В групповой гонке в составе у нас стоят Ильнур Закарин, Максим Бельков, Вячеслав Кузнецов, Сергей Чернецкий, Иван Савицкий, Сергей Шилов, – цитирует Р-Спорт главного тренера сборной России Иракли Абрамяна. - Александр Евтушенко пока идет запасным на групповую гонку, но стоит в составе на индивидуальную гонку, как и Ильнур Закарин, запасным на "разделку" будет Бельков. Этот состав расширенный, если будут нужны изменения, будем вносить после последних международных гонок перед Бергеном.

В возрастной категории до 23 лет у нас поедут Павел Сиваков, Дмитрий Страхов – оба выступят и в группе, и в "разделке". В групповой гонке также выступят Артем Ныч, Николай Черкасов, Петр Рикунов. Также Рикунов будет в запасе на индивидуальную гонку.