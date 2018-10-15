Забелинская одержала первую победу под флагом Узбекистана

Трехкратный призер Олимпийских игр в составе сборной России Ольга Забелинская завоевала первую золотую медаль под флагом Узбекистана.

Спортсменка победила на турнире Chrono des Nations во Франции. Как отмечается на сайте Национального олимпийского комитета Узбекистана, в данном ежегодном турнире Забелинская участвует уже в четвертый раз, однако впервые одержала победу.

Она преодолела дистанцию 26,5 километра за 35 минут и 54 секунды. Второй стала датчанка Эмма Йоргенсен. Тройку призеров замкнула француженка Одри Кордон-Рагот.

Напомним, Забелинская сменила спортивное гражданство с российского на узбекистанское летом. Однако по правилам она не может выступать за новую сборную на чемпионатах мира 2018 и 2019 годов.