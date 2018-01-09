Забелинская хочет совмещать выступление на треке и на шоссе

Трехкратная призерка Олимпийских игр в велоспорте на шоссе Ольга Забелинская отметила, что хочет также выступать на треке. Она считает, что сможет это совмещать.

37-летняя Забелинская выступит на этапе Кубка мира в Минске, который пройдет с 19 по 21 января, в мэдисоне с Марией Новолодской.

– Вижу ли я для себя шанс выступить на треке на Олимпийских играх? Это не просто времяпровождение. Но и от шоссе я не отказываюсь, – приводит "Р-Спорт" слова Забелинской. – Думаю, что вполне можно все совмещать – и организационно, и физически.