Юнгельс выиграл 15-й этап "Джиро-д'Италия"-2017, Закарин стал девятым

Люксембуржец Боб Юнгельс из команды Quick-Step выиграл 15-й этап престижной веломногодневки "Джиро-д’Италия"-2017. Он преодолел дистанцию 199 км за 4 часа 16 минут 51 секунду. Вторым стал колумбиец Наиро Кинтана из команды Movistar, а замкнул тройку француз Тибо Пино из FDJ.

В общем зачете лидерство сохранил голландец Том Дюмулен из команды Sunweb. Он более чем на две минуты опережает Кинтану. Россиянин Ильнур Закарин из "Катюши" занимает пятое место в генеральной классификации. На 15-м этапе он финишировал девятым.