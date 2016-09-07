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Вячеслав Екимов: "Пять российских велогонщиков останутся в "Катюше" на сезон-2017"

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Генеральный менеджер "Катюши" Вячеслав Екимов заявил, что в команде на сезон-2017 останутся пять российских гонщиков. Перед стартом сезона-2016 в составе команды было 14 россиян, в начале сезона команду покинул Эдуард Ворганов.

– Это Ильнур Закарин, Слава Кузнецов, Матвей Мамыкин, Максим Бельков, Павел Кочетков, – приводит "Р-Спорт" слова Екимова. – Слава у нас входит в группу на северные "классики". Матвей Мамыкин – это в будущем, как мы думаем, хороший "горняк", парень с хорошим потенциалом. Паша Кочетков у нас боец, все это видели, например, на Олимпиаде. Сейчас он постепенно восстановился и на концовку недели у него достаточно оптимизма.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/cycling/20160907/1068144957.html

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