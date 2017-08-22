"Вуэльта Испании"-2017 стала первым гранд-туром, на котором победитель не получает поцелуя при награждении

Организаторы "Вуэльты Испании"-2017 внесли изменения в церемонию награждения после каждого этапа. Ранее все награждения на гранд-турах после этапов проводили приглашенные девушки, которые дарили победителям свои поцелуи. А в нынешней "Вуэльте Испании" в состав награждающих включены мужчины. Девушка подносит майку лидеру зачета, а мужчина помогает ее надеть. От традиционной церемонии с поцелуями решено отказаться.

– Я, честно сказать, не обращал на это внимания, – цитирует "Р-Спорт" гонщика команды "Катюша-Альпецин" Матвея Мамыкина. – Раз ввели, значит так интересно. Мужчина ведь не будет целовать.