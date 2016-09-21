Воробьев готовится выступить в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Катаре

Старший тренер сборной России Иракли Абрамян подчеркнул, что Антон Воробьев готовится выступить в индивидуальной гонке с раздельным стартом на чемпионате мира. Турнира пройдет в Катаре с 9 по 16 октября.

- Антон готовится выступить на чемпионате мира в "разделке", - приводит "Р-Спорт" слова Абрамяна. - Полностью по составу мы окончательно определимся позднее, потому что ребятам сейчас нужно доехать "Энеко Тур". Там есть ряд гонщиков, которым трасса в Катаре подходит, и мы на них рассчитываем.

На чемпионате Европы Антон только начал выходить на лучшую форму, сейчас он еще прибавляет, и к Дохе кондиции должны быть лучше.