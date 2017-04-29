Во время "Тура Романдии" разгорелся скандал из-за расистских оскорблений

Во время престижной веломногодневки "Тур Романдии" разгорелся скандал, связанный с расистскими оскорблениями. По ходу третьего этапа гонки Джанни Москон из команды Sky позволил себе оскорбительные расистские высказывания в адрес темнокожего гонщика команды FDJ Кевина Реза. После гонки они поговорили на повышенных тонах. Партнер Реза по команде Себастьян Рейхенбах осудил поведение Москона.

– Я потрясен теми идиотскими словами, оскорблениями на расовой почве, которые прозвучали в пелотоне профессионалов, – написал в своем "Твиттере" Рейхенбах. – Это позорит наш вид спорта.

Как сообщает AFP, на следующий день Москон подошел к Реза и принес свои извинения за сказанное. В команде FDJ отметили, что считают инцидент исчерпанным. В то же время команда Sky осудила поведение своего гонщика, сославшись на его молодость и горячность. Она пообещала, что Москон будет наказан за свои слова.