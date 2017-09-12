Виталий Мутко: "Закарин отчасти прав, что критикует состояние российского велоспорта"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассчитывает, что велогонщик "Катюши" Ильнур Закарин, занявший третье место в общем зачете "Вуэльты", продолжит прогрессировать. Также он выразил сожаление по поводу того, что спортсмен не смог выступить на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро.

- Я не вижу здесь какого-то сюрприза, потому что последние несколько лет он все время борется за высокие позиции, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Я сожалею, что он не смог попасть на Олимпиаду. Парень в порядке, надеюсь, что он будет прогрессировать и дальше.

Он, конечно, критически отзывается о российском велосипедном спорте, о его состоянии. Отчасти он прав. Нужно федерации здесь серьезно поработать, чтобы этот вид спорта имел серьезную поддержку в тех регионах, где когда-то он развивался. А его (Закарина. - Прим. "СЭ") поздравляю.