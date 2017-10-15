16:30 | ВЕЛОСПОРТ — Велошоссе

Велогонщик Сиваков получил французский паспорт, но продолжит выступать за Россию


Лидер молодежной сборной России по велоспорту на шоссе Павел Сиваков сообщил, что получил французский паспорт, но продолжит выступать за Россию.

– Французский паспорт получил, но выступать продолжаю за сборную России, – приводит "Р-Спорт" слова Сивакова.

В августе Сиваков, победитель молодежной "Джиро д'Италия"-2017, подписал первый профессиональный контракт – с командой Мирового тура Sky. Соглашение рассчитано на три года. 20-летний россиянин много лет живет во Франции.

Отец Сивакова – известный в прошлом велогонщик Алексей Сиваков, мать – двукратная чемпионка мира по велоспорту Александра Колясева.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/cycling/20171015/1127197111.html

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