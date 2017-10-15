Велогонщик Сиваков получил французский паспорт, но продолжит выступать за Россию

Лидер молодежной сборной России по велоспорту на шоссе Павел Сиваков сообщил, что получил французский паспорт, но продолжит выступать за Россию.

– Французский паспорт получил, но выступать продолжаю за сборную России, – приводит "Р-Спорт" слова Сивакова.

В августе Сиваков, победитель молодежной "Джиро д'Италия"-2017, подписал первый профессиональный контракт – с командой Мирового тура Sky. Соглашение рассчитано на три года. 20-летний россиянин много лет живет во Франции.

Отец Сивакова – известный в прошлом велогонщик Алексей Сиваков, мать – двукратная чемпионка мира по велоспорту Александра Колясева.