ВАДА может изменить допустимую дозировку сальбутамола из-за Фрума

ВАДА рассматривает возможность сократить допустимую дозировку сальбутамола, сообщает Guardian. Причиной стала ситуация с гонщиком Team Sky Крисом Фрумом. Его допинг-проба, взятая во время "Вуэльты"-2017 показал двукратное превышение допустимой концентрации сальбутамола. Гонщик имеет терапевтическое разрешение на использование препарата из-за астмы. После рассмотрения его дела, Фрум был оправдан.

По нынешним правилам спортсмены могут принимать 1600 мкг сальбутамола в сутки и не более 800 мкг в течение 12 часов. ВАДА может снизить 12-часовую норму до 500 мкг или даже до 200-400.

В настоящее время Фрум принимает участие в "Тур де Франс".