UKAD ведет расследование в отношении британской команды Sky

Британское антидопинговое агентство (UKAD) продолжает расследование в отношении команды Sky и Федерации велоспорта Великобритании. Как сообщает AFP, поводом для расследования стали подозрения в нарушении Sky антидопинговых правил. В рамках расследования представители UKAD посетили офис федерации велоспорта, провели там беседы и обыски.

– Мы проинформировали федерацию об обвинениях, которые были выдвинуты в наш адрес, – отметил босс Sky Дэйв Брейлсфорд. – Попросили федерацию и UKAD о сотрудничестве. Расследование продолжается, и мы полностью ему содействуем.