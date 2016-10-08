14:20 | ВЕЛОСПОРТ — Велошоссе

UKAD ведет расследование в отношении британской команды Sky

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Британское антидопинговое агентство (UKAD) продолжает расследование в отношении команды Sky и Федерации велоспорта Великобритании. Как сообщает AFP, поводом для расследования стали подозрения в нарушении Sky антидопинговых правил. В рамках расследования представители UKAD посетили офис федерации велоспорта, провели там беседы и обыски.

– Мы проинформировали федерацию об обвинениях, которые были выдвинуты в наш адрес, – отметил босс Sky Дэйв Брейлсфорд. – Попросили федерацию и UKAD о сотрудничестве. Расследование продолжается, и мы полностью ему содействуем.

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