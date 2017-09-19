UCI ограничил число участников шоссейных велогонок

Международный союз велосипедистов (UCI) на своем официально сайте сообщил о решении ограничить общее число участников шоссейных гонок 176 спортсменами. Решение было принято на совещании руководства организации в Бергене, в котором проходит чемпионат мира.

Отмечается, что такое изменение было принято для улучшения безопасности гонщиков, зрителей и групп сопровождения соревнований.

Таким образом, состав одной команды в мужских гонках на шоссе будет ограничен 7 участниками. Исключением станут гонки Гранд-туров, где в каждой команде смогут выступить по 8 спортсменов. В женских однодневках в состав одной команды смогут войти 6 спортсменок, в многодневных – по 7.