"Тур де Франс"-2019 стартует в Брюсселе в честь Меркса

Организаторы "Тур де Франс" объявили, что в 2019 году престижная веломногодневка стартует в Брюсселе. Как сообщает Het Nieuwsblad, такое решение принято, чтобы отметить достижение бельгийца Эдди Меркса. В 2019 году исполнится 50 лет с даты его первой победы в "Тур де Франс". В пятый раз в истории "Тур де Франс" возьмет старт в Бельгии.

Трехкратный чемпион мира Меркс пять раз выигрывал "Тур де Франс", столько же раз он выигрывал "Джиро-д’Италия". UCI признал 71-летнего Меркса лучшим велогонщиком 20-го века.