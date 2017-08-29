Трентин выиграл десятый этап "Вуэльты Испании"-2017, Фрум остается лидером общего зачета

Итальянец Матео Трентин выиграл десятый этап веломногодневки "Вуэльта Испании"-2017. Гонщик команды Quick Step опередил испанца Хосе Хоакина Рохаса из Movistar и его соотечественника Хайме Росона из Caja Rural. Победитель нынешнего 171-километрового спецучастка ранее побеждал на четвертом этапе этой веломногодневки.

Лидером общего зачете остается британский гонщик Sky Крис Фрум. Россиянин Ильнур Закарин из команды "Катюша-Альпецин" занимает десятое место в общем зачете, уступая лидеру чуть больше двух минут.