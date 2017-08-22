Трентин выиграл 4-й этап "Вуэльты Испании", Закарин стал 54-м

Итальянский гонщик команды Quick-Step Floors Маттео Трентин стал победителем четвертого этапа "Вуэльты Испании". Он преодолел этап протяженностью 198,2 километра за 4 часа 43 минуты 57 секунд. Вторым стал испанец Хуан Хосе Лобато из Lotto NL-Jumbo, а замкнул тройку бельгиец Тома Ван Асбрука из Cannondale-Drapac.

Лучшим среди представителей России стал Ильнур Закарин из Katusha-Alpecin, занявший 54-е место.

В генеральной классификации лидирует британец Крис Фрум​ из Sky, вторым идет испанец Давид де ла Крус из Quick-Step Floors, а замыкает тройку ирландец Николас Роуч из BMC.

Следующий этап многодневки протяженностью 175,7 километра пройдет в среду.