Трентин выиграл 13-й этап "Вуэльты Испании"

Итальянец Матео Трентин из команды Quick Step победил на 13-м этапе "Вуэльты Испании". Дистанцию 198,4 км из Коина (провинция Малага) в Томарес. он преодолел за 4 часа 25 минут 13 секунд.

Вторым стал итальянец Джанни Москов из команды Sky, показавший то же время. Третьим – датчанин Серен Краг Андерсен из Team Sunweb.

В общем зачете лидирует британец Крис Фрум из Sky. Второе место занимает итальянец Винченцо Нибали из Bahrain-Merida, отстающий на 59 секунд. Третьим идет колумбиец Эстебан Чавес из Orica-Scott (+2.13). Россиянин Ильнур Закарин, выступающий за "Катюшу-Альпецин", занимает шестое место.

