Тренер Закарина: "В следующем году Ильнур может бороться за место в тройке на "Тур де Франс"

Первый тренер российского велогонщика "Катюши" Ильнура Закарина Гумяр Нурулин заявил, что он не был удивлен третьему месту воспитанника на "Вуэльте". Вместе с тем, специалист считает, что в этой гонке спортсмен не мог выступить лучше.

- Для меня третье место Ильнура на "Вуэльте" не стало неожиданностью, - цитирует ТАСС Нурулина. - Все шло к этому, мы и весной пытались попасть в тройку на "Джиро", но тогда немного не получилось. Стать призером "Вуэльты" ему помогло умение терпеть и собираться в самые нужные моменты. Лучше выступить он не мог.

На следующий год можно ожидать, что Ильнур будет бороться за место в тройке на "Тур де Франс", если его туда заявят. Но команда у него пока слабовата, и с Team Sky ему бороться трудно будет. Может ли он выиграть один из Гранд-туров в следующем сезоне? Если в нем не примет участие Фрум, то почему бы и нет.