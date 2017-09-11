Тренер - об иске велогонщиков к ВАДА и Макларену: "Сейчас деньги - не главное"

Тренер российских велогонщиков Александр Кузнецов заявил, что его подопечные подали иск на ВАДА и Ричарда Макларена, чтобы добиться справедливости. Сегодня стало известно, что Кирилл Свешников, Дмитрий Страхов и Дмитрий Соколов подали в суд из-за недопуска на Олимпиаду-2016 на основании отчета Макларена о допинге в российском спорте.

- Сейчас деньги - не главное. Нужно разобраться в этом деле и доказать невиновность ребят, - цитирует ТАСС Кузнецова. - Сейчас никто не думает о деньгах. Мы очень долго готовились к подаче иска, предварительно собрали массу документов, заключения различных специалистов, сделали анализ допинг-проб, которые брались у спортсменов на протяжении нескольких лет, - продолжил собеседник агентства. - Была проведена колоссальная предварительная работа, в результате которой собрали большую доказательственную базу. И только после этого мы пробуем разобраться до конца на всех уровнях.

Поймите, произошла чудовищная ошибка. Ведь у ребят не был найден допинг, а их вдруг снимают с Олимпийских игр. В этом нужно как-то разобраться, а их имена - очистить.