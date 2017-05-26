Том Дюмулен: "Я совершил ошибку новичка"

Голландец Том Дюмулен выразил разочарование 19-м этапом "Джиро-д’Италия"-2017. Гонщик команды Sunweb упустил лидерство в общем зачете, проиграв Наиро Кинтане.

– С самого начала я плохо выступил на этапе, – цитирует AFP Дюмулена. – Совершил ошибку новичка, когда оказался за большой группой на спуске. Команды Bahrain и Movistar ускорились, и мне пришлось прикладывать дополнительные усилия. На последнем подъеме я пытался сократить отставание, и это отчасти удалось. Мне сильно помогла команда, дважды спасла меня. Иначе день был бы еще хуже.