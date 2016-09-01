Сергей Лагутин: "Катюша" старается радовать болельщиков борьбой на этапах "Вуэльты"

Гонщик "Катюши" Сергей Лагутин подчеркнул, что команда на этапах веломногодневки "Вуэльта" старается радовать своих болельщиков. Также россиянин подчеркнул, что его сезон складывается нормально.

– У нас стоит цель активно проявить себя на этапах, – приводит "Р-Спорт" слова Лагутина. – Так получилось, что я на том этапе попал в отрыв и смог одержать победу. Конечно, без Пурито команда немного поменяла свои цели, мы не идем на генеральную классификацию, стараемся как можно активнее проявить себя на гонке, чтобы у болельщиков и у всех, кто следит за нашей командой, сложилось приятное впечатление, чтобы чувствовалось, что мы боремся.

На данный момент времени оцениваю свой сезон нормально. Не скажу, что все супер, но в целом пойдет. Могло быть и лучше.