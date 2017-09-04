Россиянин Сиваков планирует получить французский паспорт

Российский велогонщик Павел Сиваков подчеркнул, что в 2018 году он получит паспорт гражданина Франции. При этом спортсмен не знает, какую страну будет представлять на международных турнирах.

– Через год я буду французом. Не знаю, за какую страну буду выступать на чемпионате мира, но я получу французский паспорт, – приводит Cyclingnews слова Сивакова. – Может быть, я даже больше ощущаю себя французом, чем русским. Но обе страны мне небезразличны.

Ранее сообщалось, что 20-летний россиянин включен в состав сборной России на чемпионат мира по велоспорту на шоссе, который пройдет в Бергене 17 – 24 сентября.

Закарин, Чернецкий, Сиваков вошли в состав сборной России на ЧМ по велоспорту на шоссе//

Сиваков в следующем сезоне будет выступать за Sky